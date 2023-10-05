Forbes опубликовал список 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли

Кроме низких позиций банков и финансовых компаний в целом, рейтинг показывает, кто стал заметно лучше или хуже себя чувствовать.

Финансовый рынок довольно скромно выглядит на фоне других индустрий в топ-100 компаний по чистой прибыли. Из всего сектора в нём всего семь компаний. Рейтинг составил Forbes.

По чистой прибыли за 2021 год «Сбер», например, был бы вторым сразу после «Газпрома», а «Тинькофф» — 22, а не 77.

Не такие глобальные, но всё же заметные изменения со знаком «минус» — у «Согаза» (27 >> 40) и ДОМ РФ (42 >> 50), если сравнивать места в топ-100 компаний по чистой прибыли за 2021 и 2022 годы.

Банк «Санкт Петербург» и НСПК, напротив, заметно увеличили доход. Год к году их места в рейтинге по чистой прибыли выросли с 57 до 30 и с 80 до 61 соответственно. У «Мосбиржи» — плюс одна позиция.