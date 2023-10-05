Единственный участник ООО может сам себя объявить недостоверным

Даже если в компании только один учредитель, он же директор, он может сдать в регистрирующую инспекцию форму Р34001 о недостоверности данных о нем.

Налоговики не имеют права отказать во внесении записи в ЕГРЮЛ по этому заявлению.

Если учредитель сообщил, что сведения о нем как о директоре недостоверны, то это не значит, что фирма осталась без директора.

Вопрос полномочий директора решает общее собрание ООО. Об этом говорится в решении ФНС от 27.01.2023 № СД-3-9/1062@ по жалобе участника ООО.

Обзор решений по жалобам – в письме ФНС от 03.10.2023 № БВ-4-9/12603@.

Налоговики отказали ему в регистрации сомнительности, аргументируя тем, что компания не может остаться совсем без учредителей.

Выход участника из общества – это односторонняя сделка, направленная на прекращение его прав участия в обществе, в результате которого происходит утрата статуса участника общества.

Поэтому у регоргана не было оснований для отказа в госрегистрации на основании полученного заявления по форме Р34001.