😱 Чтобы выиграть iPhone 15, бухгалтер из Челябинска купила 30 подписок Клерк.Премиум на 1,5 млн рублей

Елена Б. из Челябинска очень удивила редакцию «Клерка», оплатив годовой доступ на полтора миллиона рублей. Мы расспросили щедрого бухгалтера — зачем ей столько подписок?

Челябинский бухгалтер, как оказалось, работает в строительной компании с большим штатом. В ее отделе — 35 человек. Организация тратит немало средств на юридические консультации, услуги консалтинга и обучение сотрудников.

Елена узнала о том, что «Клерк» проводит розыгрыш и дарит подарки за годовую подписку Клерк.Премиум, куда входят безлимитные консультации, 50 онлайн-курсов, сотни вебинаров, доступ к справочно-правовой системе и множество экспертных видео и текстовых разборов для бухгалтера.

Вот список призов:

1 место — iPhone 15

2 место — Телевизор 55”

3 место — Пылесос

4 место — Мясорубка

5 место — Блендер

6 место — Мультиварка

7 место — Чайник

8 место — Фен

9 место — Наушники

10 место — Фитнес-браслет

11-20 места — промокоды на вебинары, консультации, курсы повышения квалификации.

Елену охватил азарт и желание выиграть главный приз — iPhone 15. Она обратилась к главному бухгалтеру с вопросом — а может ли руководство спонсировать подключение подписки.

У нее была такая идея: благодаря Клерк.Премиум отпадет необходимость в оплате профобучения и лишних консультациях. Тем более, что налоговые консультанты брали до 30 000 (!) за одну консультацию, а тут за 50 000 в год компания получает на них безлимит, без учета прочих плюшек.

Неожиданно для самой Елены и ее начальницы, коммерческий директор не просто одобрил идею, но и решил оплатить сразу целый пакет подписок — для бухгалтеров, юриста, руководства. С одним условием — не «светить» при оплате компанию. Поэтому деньги были переданы Елене под отчет и она сама оплатила сразу 30 подписок.

Благодаря такому аттракциону невиданной щедрости у Елены теперь 30 шансов выиграть iPhone 15 и другие ценные призы.

Даже если ваш директор не готов дать вам 1,5 млн рублей на покупку, вы можете купить подписку только для себя (но мы верим в ваш дар убеждения!).

После оплаты вам будет присвоен билет участника, он будет виден в личном кабинете после 9 октября.

Финальный розыгрыш состоится 25 октября в 15:00 (мск) во время онлайн-трансляции.

Все ссылки пришлем заранее на указанный вами email. Так что не забудьте проверить его на корректность в своем личном кабинете!

Наши специалисты с помощью генератора случайных чисел выберут победителей, которые получат гарантированные призы.

Не упустите свой шанс выиграть iPhone 15 и другие ценные призы! Подписывайтесь на Клерк.Премиум и становись участником розыгрыша прямо сейчас!

С Правилами проведения розыгрышей можно ознакомиться здесь.

Появились вопросы про розыгрыш или подписку? Можете обращаться к Илье Превысокову на i.previsokov@klerk.ru