😱 Чтобы выиграть iPhone 15, бухгалтер из Челябинска купила 30 подписок Клерк.Премиум на 1,5 млн рублей

Челябинский бухгалтер, как оказалось, работает в строительной компании с большим штатом. В ее отделе — 35 человек. Организация тратит немало средств на юридические консультации, услуги консалтинга и обучение сотрудников.
Елена узнала о том, что «Клерк» проводит розыгрыш и дарит подарки за годовую подписку Клерк.Премиум, куда входят безлимитные консультации, 50 онлайн-курсов, сотни вебинаров, доступ к справочно-правовой системе и множество экспертных видео и текстовых разборов для бухгалтера.
Вот список призов:
1 место — iPhone 15
2 место — Телевизор 55”
3 место — Пылесос
4 место — Мясорубка
5 место — Блендер
6 место — Мультиварка
7 место — Чайник
8 место — Фен
9 место — Наушники
10 место — Фитнес-браслет
11-20 места — промокоды на вебинары, консультации, курсы повышения квалификации.
Елену охватил азарт и желание выиграть главный приз — iPhone 15. Она обратилась к главному бухгалтеру с вопросом — а может ли руководство спонсировать подключение подписки.
У нее была такая идея: благодаря Клерк.Премиум отпадет необходимость в оплате профобучения и лишних консультациях. Тем более, что налоговые консультанты брали до 30 000 (!) за одну консультацию, а тут за 50 000 в год компания получает на них безлимит, без учета прочих плюшек.
Неожиданно для самой Елены и ее начальницы, коммерческий директор не просто одобрил идею, но и решил оплатить сразу целый пакет подписок — для бухгалтеров, юриста, руководства. С одним условием — не «светить» при оплате компанию. Поэтому деньги были переданы Елене под отчет и она сама оплатила сразу 30 подписок.
Благодаря такому аттракциону невиданной щедрости у Елены теперь 30 шансов выиграть iPhone 15 и другие ценные призы.
Даже если ваш директор не готов дать вам 1,5 млн рублей на покупку, вы можете купить подписку только для себя (но мы верим в ваш дар убеждения!).
После оплаты вам будет присвоен билет участника, он будет виден в личном кабинете после 9 октября.
Финальный розыгрыш состоится 25 октября в 15:00 (мск) во время онлайн-трансляции.
Все ссылки пришлем заранее на указанный вами email. Так что не забудьте проверить его на корректность в своем личном кабинете!
Наши специалисты с помощью генератора случайных чисел выберут победителей, которые получат гарантированные призы.
Не упустите свой шанс выиграть iPhone 15 и другие ценные призы! Подписывайтесь на Клерк.Премиум и становись участником розыгрыша прямо сейчас!
С Правилами проведения розыгрышей можно ознакомиться здесь.
Появились вопросы про розыгрыш или подписку? Можете обращаться к Илье Превысокову на i.previsokov@klerk.ru
Комментарии2
No Party
"Жаль конечно этого добряка... хороший был человек"
Клерк.Ру
этим бухгалтером был альберт эйнштейн