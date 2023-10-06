С 2015 года суды признали банкротами больше 1 млн человек

В этом году по решению суда несостоятельными признали почти 250 тысяч человек. За внесудебным банкротством обратились 7,9 тысяч физлиц.

С января по сентябрь 2023 года на 28,8% выросло число банкротов среди населения. Суды признали несостоятельными почти 250 тыс. человек. Об этом сказано на сайте Федресурса.

За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по сентябрь 2023 года, несостоятельными стали уже более миллиона граждан, а именно 1,003 млн, — говорится в сообщении.

В 2023 году с заявлением о внесудебном банкротстве обратились 7 964 человек. Это на 69,5% больше, чем в январе-сентябре 2022 года.

На 29,8% снизилось количество новых корпоративных банкротств.

С января по сентябрь 2023 года арбитражные суды приняли 5 071 заявлений о несостоятельности.

Однако в 2,9 раза выросло число кредиторов, которые обращаются в суды с заявлениями о банкротстве своих должников. Всего было принято 23,5 тыс. обращений.

По сравнению с 2019 годом, стало на 44,4% меньше конкурсных производств и на 25,2% — процедур наблюдения.