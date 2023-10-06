При переезде из ДНР в Москву ИП должен высчитать пропорцию для взносов 1%

Напомним, фиксированные взносы ИП в 2023 году – 45 842 руб., а для ИП из новых регионов – 14 400 руб.
При переезде из ДНР в какой-то другой регион, где действуют обычный размер взносов, ИП считает свои взносы так:
за период постановки на учет в новом регионе и осуществления деятельности в этом субъекте – из расчета 14 400 руб. в год;
за период постановки на учет и осуществления деятельности в ином субъекте РФ – из расчета 45 842 руб. в год.
Пример
ИП переехал из ДНР в Москву 1 октября.
Расчет будет такой: 14 400/12 х 9 + 45 842/12 х 3 = 22 260,50 руб.
Но есть еще взносы 1%, которые ИП из новых регионов вообще не платят. Их надо высчитать в пропорции.
Размер взноса определяется пропорционально количеству календарных дней с даты постановки на учет и осуществления деятельности в ином субъекте РФ до конца расчетного периода.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 04.10.2023 № БС-4-11/12708@. Эта позиция согласована с Минфином.
Пример
ИП переехал из ДНР в Москву 1 октября. Его доходы за год – 1 000 000 руб.
Расчет будет такой: (1 000 000 – 300 000) х 1% / 365 х 92 = 1 764,38 руб.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Неясность по расчету взноса 1% сейчас есть и у ИП-военных пенсионеров. Они освобождены от взносов на ОПС с 24 июня 2023 год. Фиксированные взносы они должны заплатить за период с 01.01.2023 по 23.06.2023. По этому вопросу Минфин высказался.
А как быть со взносами 1%? Этот вопрос волнует ИП. Разъяснений на этот счет пока нет.
По аналогии с позицией, озвученной в вышеназванном письме, таким ИП, возможно тоже нужно высчитывать взносы 1% в пропорции за 174 дня из 365 дней в году.
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