Малый и средний бизнес

Малые предприятия-разработчики искусственного интеллекта получат гранты на 800 млн рублей

Всего на поддержку бизнеса из области искусственного интеллекта правительство выделит около 1,2 млрд рублей.
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Правительство выделит около 1,2 млрд рублей компаниям, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сказано на сайте кабмина.

Больше 800 млн рублей пойдут на гранты малым предприятиям. На средства могут претендовать разработчики продуктов и сервисов на базе ИИ. Деньги можно потратить на внедрение своих решений.

Также предусмотрено финансирование старта второй волны исследовательских центров в области искусственного интеллекта. На эти цели распоряжением предусмотрено чуть более 100 млн рублей, — говорится в сообщении.

Свыше 250 млн рублей направят на формирование и актуализацию наборов данных, востребованных в коммерческом обороте.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, развитие искусственного интеллекта дает новые возможности для запуска отечественных технологий.

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