«Трансмашхолдинг» планирует переехать в САР до конца года

Французский акционер ТМХ выйдет из капитала компании, а сама организация намерена перерегистрироваться в одном из специальных административных районов России.

Головная компания АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Transmashholding Limited собирается перерегистрироваться с Кипра в специальном административном районе (САР). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ТМХ Кирилла Липу.

80% Transmashholding Limited принадлежит российским акционерам. Остальные 20% акций держит французский концерн Alstom, который выйдет из капитала компании в связи с блокирующими санкциями США.

У нас Alstom уходит в связи с тем, что мы попали в SDN, — сказал Кирилл Липа.

В какой именно специальный административный район собирается переехать компания, пока что не уточняется.

САР расположены на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области. Там действует специальный правовой режим, который позволяет иностранным организациям перерегистрироваться в РФ и получить статус международной компании.