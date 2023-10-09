Согласие на передачу личных сведений сотрудников нужно не всегда

Бухгалтеры сейчас стали чаще сталкиваться с ситуациями, когда сотрудники утверждают, что их данные передали без законных на то оснований. Разберемся, при каждой ли передаче сведений нужно получать у работников отдельное согласие.

По общим правилам компании должны получить у сотрудников согласие, если собираются обрабатывать и передавать персональные данные третьим лицам (ст. 88 ТК, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

Без согласия сотрудника передавать его данные организация может лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. К примеру, по запросу налоговой, военкомата и иных госведомств или соцфонда. Прежде чем исполнять запрос о передаче сведений, убедитесь в полномочиях органа.

Если данные были переданы неправомерно, то работник может потребовать возместить ему ущерб от утечки его данных. Если о нарушении узнает Роскомнадзор, организацию могут оштрафовать до 150 тыс. руб. (ст. 13.11 КоАП).

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Общие положения о персональных данных. Основные понятия и термины. Сравнительный анализ законодательства о персональных данных до и после 01.09.2022 г. Новые правила обработки персональных данных. Уведомление Роскомнадзора. Организация работы оператора по обработке персональных данных. Разбор нестандартных ситуаций, связанных с обработкой персональных данных. Ответственность за нарушение законодательства обработки персональных данных.

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