💡Ликвидировать компанию-МСП стало проще. ФНС утвердила бланк заявления

Исключить компанию малого бизнеса из ЕГРЮЛ в упрощенном порядке теперь просто. ФНС наконец утвердила специальный бланк для этого и порядок его заполнения.

ФНС наконец выпустила приказ от 24.07.2023 № ЕД-7-14/493 (зарегистрирован Минюстом 29.09.2023 № 75392) в котором утвердила упрощенный порядок ликвидации компании-МСП.

Теперь компании, желающие исключить данные из ЕГРЮЛ, могут не создавать комиссии и формировать документы, даже промежуточный ликвидационный баланс не потребуется. Достаточно чтобы учредитель принял решение о прекращении бизнеса и направил в ИФНС всего одно заявление.

Заполнить заявление можно как от руки, так и на компьютере. В этом случае все буквы должны быть заглавными, шрифт — Courier New высотой 18 пунктов. Подписи всех заявителей должен удостоверить нотариус.

После этого налоговики внесут в реестр запись о начале процедуры прекращения деятельности и опубликуют объявление в «Вестнике государственной регистрации».