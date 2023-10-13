Ликвидация бизнеса

💡Ликвидировать компанию-МСП стало проще. ФНС утвердила бланк заявления

Исключить компанию малого бизнеса из ЕГРЮЛ в упрощенном порядке теперь просто. ФНС наконец утвердила специальный бланк для этого и порядок его заполнения.
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ФНС наконец выпустила приказ от 24.07.2023 № ЕД-7-14/493 (зарегистрирован Минюстом 29.09.2023 № 75392) в котором утвердила упрощенный порядок ликвидации компании-МСП.

Теперь компании, желающие исключить данные из ЕГРЮЛ, могут не создавать комиссии и формировать документы, даже промежуточный ликвидационный баланс не потребуется. Достаточно чтобы учредитель принял решение о прекращении бизнеса и направил в ИФНС всего одно заявление.

Заполнить заявление можно как от руки, так и на компьютере. В этом случае все буквы должны быть заглавными, шрифт — Courier New высотой 18 пунктов. Подписи всех заявителей должен удостоверить нотариус.

После этого налоговики внесут в реестр запись о начале процедуры прекращения деятельности и опубликуют объявление в «Вестнике государственной регистрации».

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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