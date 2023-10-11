МСП могут получить микрозаймы онлайн по сокращенному пакету документов

Теперь заявки малого бизнеса на получения микрофинансирования будут рассматривать пять календарных дней. Компаниям нужно предоставлять в два раза меньше документов.

Малый и средний бизнес получил возможности оформлять микрозаймы удаленно и по единому сокращенному набору документов. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

Оформить заем можно на цифровой платформе МСП.РФ в сервисе «Подбор и получение микрофинансирования».

Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и стандартному для всей страны пакету документов и бизнес-процессов. И в более короткие сроки с обоснованием причины отказа в займе. Теперь для предпринимателя от Калининграда до Владивостока одинаковые условия получения микрозаймов, — сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

МСП нужно предоставить сокращенный пакет документов. Единый срок рассмотрения заявок составляет до пяти календарных дней.

Заемщика проверят на стоп-факторы с использованием 1,2 тыс. параметров цифрового профиля бизнеса.

Компании из сферы гостиничного, производственного бизнеса, общепита и торговли уже получили первые 42 займа на сумму 128 млн рублей.

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