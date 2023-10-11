В 2024 году на материнский капитал выделят больше 495 млрд рублей

Больше 1 млн семей получат сертификаты на материнский капитал. Выплаты проиндексируют на 7,5%.

Общая сумма расходов на материнский капитал в 2025 году превысит 495 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

На следующий год общие объемы составят более 495 млрд рублей, а сертификаты на материнский капитал будут предоставлены более 1 млн наших граждан, — сказал Антон Котяков.

Сейчас в бюджете предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%. Выплаты материнского капитала на первого ребенка увеличатся на 44 тыс. рублей и составят 631 тыс. рублей, на второго – на 58 тыс. рублей, до 834 тыс. рублей.