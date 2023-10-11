👌 Фиксированные взносы ИП, отчетность в октябре, воинский учет, уведомления по ЕНП: обзор ответов на самые горячие вопросы бухгалтеров

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законодательных проектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

Рассказываем, какие отчеты могут быть нулевыми и как их сдавать. Общий срок для сдачи отчетов – 25 число. Но для ЕУД, которую сдают компании-«нулевки», срок – 20 число. Не пропустите.

В формате видео за пару минут объясняем, как и когда сдавать по работникам на ГПХ такие отчеты как ЕФС-1, ПСФЛ, 6-НДФЛ, РСВ.

Ежемесячно готовим для вас подборку разъяснений Минфина и ФНС в виде удобной таблицы. Письма подобраны по тематике – по НДФЛ, взносам, НДС, налогу на прибыль, УСН, ЕНП и т.д. По каждому письму даем краткое описание (суть разъяснения).

Недавно правила по воинскому учету обновились. Со ссылками на нормативку рассказываем, что надо учесть, что сдавать и какие карточки вести.

Правила по фиксированным взносам ИП кардинально поменяли, причем задним числом.

Объясняем, как пересчитывать авансы за 1 и 2 квартал, что теперь с заявлением о зачете и уведомлением, какие платежки нужны для взносов – 01 или 02.

С 1 октября по нормам НК уведомление по ЕНП не примут, если оно не соответствует контрольным соотношениям (КС). Новые КС пока только в проекте. ФНС подготовила таблицу – каким КБК какие коды периодов соответствуют и озвучила возможные ошибки в уведомлениях.

Подробно описали, в каких ситуациях, от какой даты идет отсчет срока владения, чтобы можно было не платить НДФЛ с продажи жилья и не декларировать доход от таких сделок (наследство, ДДУ, маткапитал, перепланировка и т. д.).

О том, какой срок владения нужен в конкретной ситуации, мы рассказывали раньше в другом разборе.

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