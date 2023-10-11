👌 Фиксированные взносы ИП, отчетность в октябре, воинский учет, уведомления по ЕНП: обзор ответов на самые горячие вопросы бухгалтеров

Рассказываем, какие отчеты могут быть нулевыми и как их сдавать. Общий срок для сдачи отчетов – 25 число. Но для ЕУД, которую сдают компании-«нулевки», срок – 20 число. Не пропустите.
В формате видео за пару минут объясняем, как и когда сдавать по работникам на ГПХ такие отчеты как ЕФС-1, ПСФЛ, 6-НДФЛ, РСВ.
Ежемесячно готовим для вас подборку разъяснений Минфина и ФНС в виде удобной таблицы. Письма подобраны по тематике – по НДФЛ, взносам, НДС, налогу на прибыль, УСН, ЕНП и т.д. По каждому письму даем краткое описание (суть разъяснения).
Недавно правила по воинскому учету обновились. Со ссылками на нормативку рассказываем, что надо учесть, что сдавать и какие карточки вести.
Правила по фиксированным взносам ИП кардинально поменяли, причем задним числом.
Объясняем, как пересчитывать авансы за 1 и 2 квартал, что теперь с заявлением о зачете и уведомлением, какие платежки нужны для взносов – 01 или 02.
С 1 октября по нормам НК уведомление по ЕНП не примут, если оно не соответствует контрольным соотношениям (КС). Новые КС пока только в проекте. ФНС подготовила таблицу – каким КБК какие коды периодов соответствуют и озвучила возможные ошибки в уведомлениях.
Подробно описали, в каких ситуациях, от какой даты идет отсчет срока владения, чтобы можно было не платить НДФЛ с продажи жилья и не декларировать доход от таких сделок (наследство, ДДУ, маткапитал, перепланировка и т. д.).
О том, какой срок владения нужен в конкретной ситуации, мы рассказывали раньше в другом разборе.
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