Как учитывать расходы на обязательные прививки сотрудникам

Это сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, заготовительные, промысловые работы, медики, педагоги, сотрудники предприятий торговли, общественного питания, транспорта. Для сотрудников, занятых на таких работах, вакцинация обязательна.

Если вы проводите вакцинацию по требованию закона, учтите расходы как прочие (ст. 264 НК). Стоимость вакцинации подтвердите документами:

приказом о вакцинации;

письменным согласием сотрудников;

договором с медучреждением, имеющим лицензию с правом проводить вакцинацию;

актом об оказании услуг по проведению вакцинации.

Сотрудники, которым вакцина противопоказана, прививаться не обязаны. Убедитесь, что у таких работников есть медицинское заключение о медотводе. Чиновники из Роструда объяснили, что работников, которые не могут сделать прививку из-за противопоказаний, отстранять от работы не надо, п. 8 письма Роструда от 13.07.2021 № 1811-ТЗ. Даже, если сотрудник, которому прививка противопоказана, трудится в одной из сфер, для которой вакцинация обязательна, он может продолжить работу.

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