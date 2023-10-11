😦 ФНС предлагает повторно уплатить налоги и взносы ИП после резервирования их в имущественные налоги

Типичная ситуация для октября: ИП заплатил страховые взносы за работников (срок уплаты – 28.10), а ФНС их тут же перевела в резерв в счет имущественных налогов (срок уплаты – 01.12). А что теперь со взносами? Платите их еще раз, утверждает ФНС.

Диалог ИП с налоговиками идет в Telegram-чате ФНС.

ФНС поясняет, что резервирование имущественных налогов идет по нормам статьи 78 НК.

Раз деньги, предназначенные на взносы, ушли из сальдо ЕНС в бюджет (зарезервированы), то теперь, по мнению ФНС, ИП должен уплатить взносы до 28.10.2023.

Аналогичный ответ ФНС дает и тем, у кого, с ЕНС забрали в резерв авансы по УСН, срок уплаты которых вот-вот подойдет. Платите налоги еще раз, утверждает ФНС.

Но бизнес не согласен с таким утверждением.

Зачем ИП еще раз платить взносы до 28.10, если он их уже уплатил вовремя? – задают вопрос подписчики чата.

По нормам НК РФ при наступлении срока уплаты взносов ( 28.10) и нулевом сальдо ЕНС резерв по имущественным налогам должен быть расформирован. Деньги, которые ИП уплатил в качестве взносов, должны вернуться на сальдо ЕНС и оттуда уйти в бюджет.

А платить имущественные налоги раньше установленного срока ИП может, но не обязан. Если он уплатит их до 01.12, пеней по ним не будет.

Но при этом любые платежи будут постоянно резервироваться в счет этих налогов и разрезервироваться, резервироваться и разрезервироваться. И так до тех пор, пока не будут уплачены имущественные налоги досрочно или пока не наступит 1 декабря.

Философские рассуждения бухгалтеров по теме разрезервирования имущественных налогов читайте здесь.

Вместе с тем, когда налоговикам в чате задали прямой вопрос про отрицательное сальдо ЕНС при наличии резерва по имущественным налогам, они ответили, что в таком случае суммы с карточки налоговых обязательств поднимутся на ЕНС и будут распределены в бюджет.