😦 ФНС предлагает повторно уплатить налоги и взносы ИП после резервирования их в имущественные налоги

Диалог ИП с налоговиками идет в Telegram-чате ФНС.
ФНС поясняет, что резервирование имущественных налогов идет по нормам статьи 78 НК.
Раз деньги, предназначенные на взносы, ушли из сальдо ЕНС в бюджет (зарезервированы), то теперь, по мнению ФНС, ИП должен уплатить взносы до 28.10.2023.
Аналогичный ответ ФНС дает и тем, у кого, с ЕНС забрали в резерв авансы по УСН, срок уплаты которых вот-вот подойдет. Платите налоги еще раз, утверждает ФНС.
Но бизнес не согласен с таким утверждением.
Зачем ИП еще раз платить взносы до 28.10, если он их уже уплатил вовремя? – задают вопрос подписчики чата.
По нормам НК РФ при наступлении срока уплаты взносов ( 28.10) и нулевом сальдо ЕНС резерв по имущественным налогам должен быть расформирован. Деньги, которые ИП уплатил в качестве взносов, должны вернуться на сальдо ЕНС и оттуда уйти в бюджет.
А платить имущественные налоги раньше установленного срока ИП может, но не обязан. Если он уплатит их до 01.12, пеней по ним не будет.
Но при этом любые платежи будут постоянно резервироваться в счет этих налогов и разрезервироваться, резервироваться и разрезервироваться. И так до тех пор, пока не будут уплачены имущественные налоги досрочно или пока не наступит 1 декабря.
Философские рассуждения бухгалтеров по теме разрезервирования имущественных налогов читайте здесь.
Вместе с тем, когда налоговикам в чате задали прямой вопрос про отрицательное сальдо ЕНС при наличии резерва по имущественным налогам, они ответили, что в таком случае суммы с карточки налоговых обязательств поднимутся на ЕНС и будут распределены в бюджет.
Комментарии1
Ирина
И входит и выходит, и выходит и входит (с).
Мне кажется, или не кажется, но это похоже на безумие. А чел, который это придумал, срочно должен обратиться к врачу психиатру по поводу возможной шизо...