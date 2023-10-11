🚀 Бухгалтеры задумались над процессом разрезервирования имущественных налогов при долге по УСН

Принудительное резервирование имущественных налогов физлиц из сальдо ИП вызывает у бухгалтеров бурю эмоций. Непередаваемые ощущения… И этот процесс еще предстоит изучить на практике в части обратных операций – разрезервирования.

Обсуждение этой темы ведут наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Напомним, имущественные налоги резервируют автоматом из сальдо ЕНС, а в случае образования отрицательно сальдо – разрезервируют. Потом снова резервируют, если поступят деньги, и снова разрезервируют, если образуется долг, и т. д.

Коллеги задумались, как будет идти разрезервирование в случае, когда образуется долг по авансу УСН, а в резерве находятся не только имущественные налоги, но и фиксированные взносы.

Пример ИП уплатил фиксированные взносы 20 000 и зарезервировал их по заявлению о зачете.

Затем ИП платит на ЕНС 10 000 руб. У него на них свои планы. Но наступает 01.10 и эти деньги уходят в резерв на имущественные налоги.

Итого у ИП в резерве 20 000 «фиксов» и 10 000 имущественных налогов.

Подходит срок уплаты аванса по УСН в сумме 8 000 руб. На сальдо ЕНС 0. ФНС будет «потрошить» резерв, чтобы поднять деньги на ЕНС и отправить их в бюджет. Что возьмет ФНС из резерва – имущественные налоги, потому что они меньше по сумме и раньше по сроку, или «фиксы», потому что автоматический зачет – это святое, а зачет по заявлению – не жалко?

Отметим, что по нормам НК РФ при отмене зачета порядок признания средств ЕНП такой:

последовательно отменят зарезервированные платежи – начиная с более ранних сроков ;

если сроки совпадают, первыми отменят меньшие платежи, далее – по возрастанию.

Таким образом, должны сначала отменить резерв по имущественным налогам и пустить эти деньги в уплату авансов по УСН. А зачет фиксированных взносов останется нетронутым.

Добавим, что если у вас еще не забрали имущественные налоги в резерв (потому что на сальдо ЕНС – пусто), то вы не сможете сейчас уплатить фиксированные взносы и зарезервировать их.

Любые деньги с ЕНС автоматически уйдут в резерв по имущественным налогам. Хотите резервировать взносы – платите досрочно не только взносы, но и имущественные налоги. По-другому никак.

Что изменилось в порядке списания денег с ЕНС, мы разбирали тут.