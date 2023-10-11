Роструд: увольняться можно телеграммой

Чиновники разрешили направлять заявление об увольнении телеграммой. В этом случае работодателю важно убедиться, что ее прислал конкретный работник.

В законодательстве не прописаны способы, которыми сотрудник может сообщить работодателю о своем желании уволиться по собственному желанию. Обычно — это письменное заявление. Но можно выбрать и более экстравагантный способ — отправить телеграмму.

Роструд в своем письме от 07.09.2023 № ПГ/18460-6-1 сообщил, что сотрудник, решивший закончить трудовые отношения с компанией, может отправить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Также не запрещено направлять телеграммы вида «заверенная оператором связи» с соответствующей отметкой.

А вот отправить заявление по электронной почте возможно не всегда. Отправлять заявление по е-mail можно только в случае введения работодателем электронного документооборота.