Правительство определилось с квотой по «визовым» работникам на 2024 год

Размер доли, как и раньше, будет зависеть от отрасли бизнеса (постановление Правительства от 16.09.2023 № 1511). Документ установил лимит для стран, с которыми у России существует визовый режим. В большинстве отраслей квота сохранится на уровне 50% от общей численности персонала.

Такой предел установлен для следующих сфер деятельности:

выращивание овощей (ограничение не будет действовать в Астраханской, Амурской и Волгоградской областях; а в Удмуртской Республике, как и в прошлом году, будет действовать полный запрет на наем иностранцев);

лесоводство и лесозаготовки;

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), из соломки и материалов для плетения. Исключение — Хабаровский край; здесь доля иностранцев может составлять 80%;

торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами;

торговля оптовая пиломатериалами.

Для других отраслей предусмотрены иные нормативы. Например, в сфере строительства численность иностранцев, как и раньше, не должна превышать 80% от общего числа работников. Данное ограничение не будет действовать в Москве, Республике Бурятия, Краснодарском крае и в Амурской области. В Республике Дагестан квота составит 50%.

Чтобы избежать проблем с миграционной службой, рекомендуем: перед тем как принимать на работу работника-иностранца, проверьте, что у него нет ограничений на въезд в страну.