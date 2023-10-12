🎓Вебинар. Как внедрить управленческий учет за 3 месяца: план, ошибки, этапы. 17 октября в 15:00 мск

Если вы хотите построить управление компанией на основе точных данных, а не интуиции, то надо внедрить управленческий учет.

Хотите выстроить единую систему учета, финансового планирования и мотивации персонала, которая будет вести компанию к единой общей финансовой цели? Тогда надо внедрить и настроить управленческий учет. На вебинаре эксперт расскажет, как это сделать в кратчайшие сроки.

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На вебинаре разберем:

Зачем нужен управленческий учет, как он помогает бизнесу расти?

Как выстроить систему, чтобы ваши сотрудники стремились достигать финансовых целей компании вместе с вами?

Кто в компании должен заниматься внедрением управленческого учета?

Основные ошибки и подводные камни при внедрении управленческого учета, как их избежать.

Обязательные этапы внедрения управленческого учета.

Дашборды и автоматизация управленческого учета. Что выбрать для автоматизации?

Спикер — Ирина Кокшарова, бизнес-практик, финансовый директор уровня ТОП с 15-летним стажем, эксперт по постановке и внедрении управленческого учета и финансового планирования с нуля, сооснователь и директор консалтинговой компании «Правила финансов».

Бонус от спикера: Пошаговый план-график внедрения управленческого учета с ответственными и сроками.

Ждем Вас на вебинаре 17 октября в 15:00 мск!