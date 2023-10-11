На «Клерк» появились персональные ленты. Настраивайте контент под себя

Теперь у нас есть лента сообщений из Телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера». А статьи и новости вы временно убрали из основной ленты.

На сайте теперь доступна персональная лента, которая формируется на основе ваших подписок. В ней вы найдете:

Блоги активных пользователей.

Блоги компаний.

Ленту КУБа.

Подробнее о нововведении в посте: Персональные ленты на Клерке: подписывайся на полезный контент и настраивай под себя! Мы приняли решение временно убрать статьи и новости из персональных лент. Вернем их после внедрения функции подписки на рубрики и теги.

Появилась новая лента сообщений из нашего телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера». С его помощью мы переносим активное общение из Телеграма на наш сайт. Сейчас у канала уже 13 024 подписчика, и он стал настоящей альтернативой форумам. Для того чтобы задать вопрос, нужно написать боту @kubklerk_bot👈

Ждем от вас комментарии с замечаниями и предложениями!