Гаждеты будут продаваться с предустановленным приложением «Честный ЗНАК»

Правительство включило в список программ, обязательных для предустановки на гаджеты, приложение «Честный ЗНАК». Об этом сказано на сайте кабмина.
В приложении «Честный ЗНАК» покупатель сможет проверить легальность товара с маркировкой, получить информацию о его весе или объеме, а также узнать, с какой фермы поставлялась продукция.
Если на товарах нет обязательного QR-кода с маркировкой, то это повод подать жалобу.
Сейчас в списке товаров, подлежащих маркировке, лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски, — говорится в сообщении.
Приложение для смартфона уже скачали больше 11,5 млн раз.
Комментарии2
Главный бухгалтер
кто это?
и весь этот перечень производится на ферме ?
какой ужас!... У меня ещё где-то теплились надежды, что... ну хоть единичные вещи, но ещё могут быть... приемлемого уровня. Теперь убиты последние надежды
Зато честно!
и питьевая вода, и духи, и медицинские изделия - всё с фермы!
Светлана Вейс
мне больше нравится программа Алкоконтрафакт, проверяешь любимое винишко, и она тебе показывает где в радиусе 2-х км есть такое-же в магазинах и в каком количестве😂 А Честным знаком я тоже пользуюсь, духи с Озона и ВБ проверяю на подлинность, иногда сомнительную молочку...