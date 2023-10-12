Маркировка товаров

Гаждеты будут продаваться с предустановленным приложением «Честный ЗНАК»

Производители смартфонов заранее установят мобильное приложение для проверки подлинности товаров на телефоны, которые будут продаваться в России.
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Правительство включило в список программ, обязательных для предустановки на гаджеты, приложение «Честный ЗНАК». Об этом сказано на сайте кабмина.

В приложении «Честный ЗНАК» покупатель сможет проверить легальность товара с маркировкой, получить информацию о его весе или объеме, а также узнать, с какой фермы поставлялась продукция.

Если на товарах нет обязательного QR-кода с маркировкой, то это повод подать жалобу.

Сейчас в списке товаров, подлежащих маркировке, лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски, — говорится в сообщении.

Приложение для смартфона уже скачали больше 11,5 млн раз.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Гаждеты

     кто это?

    В приложении «Честный ЗНАК» покупатель сможет проверить легальность товара с маркировкой, получить информацию о его весе или объеме, а также узнать, с какой фермы поставлялась продукция.

    Сейчас в списке товаров, подлежащих маркировке, лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски,

    и весь этот перечень производится на ферме ?

    какой ужас!... У меня ещё где-то теплились надежды, что... ну  хоть единичные вещи, но ещё могут быть... приемлемого уровня. Теперь  убиты последние надежды

    Зато честно!

    и питьевая вода, и духи, и медицинские изделия - всё с фермы!

    • Логотип Buh Lo
      Buh Lo
      41 минуту назад

      Светлана Вейс

      мне больше нравится программа Алкоконтрафакт, проверяешь любимое винишко, и она тебе показывает где в радиусе 2-х км есть такое-же в магазинах и в каком количестве😂 А Честным знаком я тоже пользуюсь, духи с Озона и ВБ проверяю на подлинность, иногда сомнительную молочку...

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