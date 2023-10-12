Гаждеты будут продаваться с предустановленным приложением «Честный ЗНАК»

Производители смартфонов заранее установят мобильное приложение для проверки подлинности товаров на телефоны, которые будут продаваться в России.

Правительство включило в список программ, обязательных для предустановки на гаджеты, приложение «Честный ЗНАК». Об этом сказано на сайте кабмина.

В приложении «Честный ЗНАК» покупатель сможет проверить легальность товара с маркировкой, получить информацию о его весе или объеме, а также узнать, с какой фермы поставлялась продукция.

Если на товарах нет обязательного QR-кода с маркировкой, то это повод подать жалобу.

Сейчас в списке товаров, подлежащих маркировке, лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски, — говорится в сообщении.

Приложение для смартфона уже скачали больше 11,5 млн раз.