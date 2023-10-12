Путин обязал экспортеров полгода продавать валютную выручку

Компании, которые относятся к топливно-энергетическому комплексу, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности и к зерновому хозяйству, должны на внутреннем рынке продавать выручку в иностранной валюте.

Президент Владимир Путин подписал указ, по которому экспортеры должны полгода продавать выручку в иностранной валюте. Об этом сказано в телеграм-канале правительства.

Экспортеры должны в течение шести месяцев продавать на российском рынке валютную выручку, которая была получена по внешнеторговым контрактам.

Указ затрагивает не все компании, а только 43 группы.

В указе Президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, — говорится в сообщении.

Отдельные организации должны предоставлять в Центробанк и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке.