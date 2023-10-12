На Госуслугах женятся в шесть раз чаще, чем разводятся

Госуслуги приняли 410 тысяч заявлений на заключение брака и 70 тысяч — на расторжение. Средний возраст тех, кто разводится, составляет 37 лет.

Пользователи портала Госуслуги могут подать онлайн заявление на заключение и на расторжение брака. Причем женятся в шесть раз чаще, чем разводятся. Об этом пишет Минцифры в своем телеграм-канале.

В 2023 году на Госуслугах подали 410 тыс. заявлений о браке и только 70 тыс. о разводе.

Средний возраст тех, кто планирует вступить в брак: 31 год — у женщин и 33 года — у мужчин. Разводятся в среднем в 37 лет, — сказано в сообщении.

Больше всего заявлений на заключение брака удаленно подали жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Татарстана.

Чаще всего на развод подают в Московской области, Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге и в Тульской области.