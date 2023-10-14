Белорусам для трудоустройства не нужен полис ДМС

При устройстве на работу иностранец-ВКС помимо обычного перечня документов должен еще представить полис добровольного медицинского страхования. Но к белорусам это не относится.

Разъяснение дает Минтруд в письме от 21.09.2023 № 16-4/ООГ-1668.

Между РФ и Беларусью есть соглашение о порядке оказания медицинской помощи гражданам. По нему граждане Беларуси имеют равные права с гражданами РФ на получение медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения РФ.

Поэтому сотруднику-белорусу приобретение полиса ДМС не обязательно, делает вывод Минтруд.

Речь в вопросе идет про белоруса, который не высококвалифицированный специалист (не ВКС).

Между тем по нормам ТК РФ полис ДМС для трудоустройства теперь нужен только временно пребывающим иностранцам-ВКС.

Для тех, кто не ВКС (не только белорусы, но и другие), полис не нужен, потому что тариф взносов теперь единый и за иностранцев платят, в том числе, взносы на ОМС.