Трудовое право

Белорусам для трудоустройства не нужен полис ДМС

При устройстве на работу иностранец-ВКС помимо обычного перечня документов должен еще представить полис добровольного медицинского страхования. Но к белорусам это не относится.
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Разъяснение дает Минтруд в письме от 21.09.2023 № 16-4/ООГ-1668.

Между РФ и Беларусью есть соглашение о порядке оказания медицинской помощи гражданам. По нему граждане Беларуси имеют равные права с гражданами РФ на получение медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения РФ.

Поэтому сотруднику-белорусу приобретение полиса ДМС не обязательно, делает вывод Минтруд.

Речь в вопросе идет про белоруса, который не высококвалифицированный специалист (не ВКС).

Между тем по нормам ТК РФ полис ДМС для трудоустройства теперь нужен только временно пребывающим иностранцам-ВКС.

Для тех, кто не ВКС (не только белорусы, но и другие), полис не нужен, потому что тариф взносов теперь единый и за иностранцев платят, в том числе, взносы на ОМС.

Комментарии

1
  • Логотип бух2007
    бух2007
    10 минут назад

    Белорусам не нужен. А кому нужен?

    вместо того, чтобы ответить, что никому не нужен полис ДМС (кроме вкс), Минтруд будет про иностранца из каждой конкретной страны письма выпускать.

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