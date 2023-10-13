Производители пива хотят изменить надпись о вреде алкоголя

Пивовары предложили Минфину поменять требования технического регламента к надписи о вреде алкоголя. С 2024 сообщение «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью» должно занимать 10% этикетки. Об этом пишет «РБК».
В Ассоциации производителей пива (АПП) считают, что требования нужно менять не к площади этикетки, а к размеру шрифта, который должен быть не меньше 3 мм.
Сейчас допускается шрифт высотой не менее 0,8 мм.
Технический регламент союза «О безопасности алкогольной продукции» был принят в 2018 году, однако в силу еще не вступил. Документ содержит единые требования к алкогольным напиткам, которые должны соблюдать страны ЕАЭС.
Предполагается, что регламент начнет работать с 1 января 2024 года.
Часть значимых и действительно важных корректировок остается несогласованными, — сказал исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов.
Участники рынка уверены, что предупреждение никак не повлияет на уровень потребления алкогольной продукции, а только добавит расходов производителям и импортерам.
Кроме того, надпись о вреде алкоголя займет место, где могла бы быть более полезная информация о продукте.
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