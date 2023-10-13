Производители пива хотят изменить надпись о вреде алкоголя

Пивовары считают, что сообщение о вреде алкоголя на этикетке спиртных напитков не снижает уровень потребления этой продукции. Импортеры и производители только потратят больше средств.

Пивовары предложили Минфину поменять требования технического регламента к надписи о вреде алкоголя. С 2024 сообщение «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью» должно занимать 10% этикетки. Об этом пишет «РБК».

В Ассоциации производителей пива (АПП) считают, что требования нужно менять не к площади этикетки, а к размеру шрифта, который должен быть не меньше 3 мм.

Сейчас допускается шрифт высотой не менее 0,8 мм.

Технический регламент союза «О безопасности алкогольной продукции» был принят в 2018 году, однако в силу еще не вступил. Документ содержит единые требования к алкогольным напиткам, которые должны соблюдать страны ЕАЭС.

Предполагается, что регламент начнет работать с 1 января 2024 года.

Часть значимых и действительно важных корректировок остается несогласованными, — сказал исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов.

Участники рынка уверены, что предупреждение никак не повлияет на уровень потребления алкогольной продукции, а только добавит расходов производителям и импортерам.

Кроме того, надпись о вреде алкоголя займет место, где могла бы быть более полезная информация о продукте.