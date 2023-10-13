Мегамаркет начнет вести свой блог на «Клерке»!

Теперь селлеры, покупатели, а также бухгалтеры, которые работают с продавцами маркетплейсов, будут в курсе самых актуальных изменений в сфере электронной торговли.

Маркетплейс появился в рейтинге «Клерка» с полезными для бизнеса компаниями.

Уже сейчас вы можете написать отзыв о Мегамаркете, поделиться опытом сотрудничества или задать интересующие вопросы.

Мегамаркет – это маркетплейсс программой «СберСпасибо», на котором представлены товары в 20 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многое другое.

Бонусами «Спасибо» можно оплачивать до 99% покупок.

Скоро на «Клерке» появится блог Мегамаркета, где можно будет узнать обо всех новостях маркетплейса и трендах в области e-commerce.

Специалисты поделятся секретами работы: как подключиться к площадке и запустить первые продажи, какую схему продвижения товаров лучше выбрать и чем вообще торговать, чтобы больше заработать.