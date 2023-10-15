Адвокаты-релоканты могут потерять свой статус в России

Если адвокат больше года жил за границей или вообще решил переехать в другое государства, то правительство собирается запретить ему работать в РФ. Без статуса адвоката юристы не смогут участвовать в уголовных процессах, им будет можно только заниматься консультациями и представлять клиентов в гражданских и административных делах.

Правительство предложило внести поправку в закон «Об адвокатуре», которая может лишить адвокатов их статуса в случае отъезда за границу. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов (ФПА).

Если адвокаты без уважительной причины больше года находились за границей или решили переехать за рубеж, то они не смогут работать в российской юрисдикции.

Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы РФ, — сказано в предложении правительства.

Разрешено покидать РФ для лечения, обучения, сопровождения членов семьи, для исполнения трудовых или иных функций государственной власти или российских компаний.

Юрист, у которого нет статуса адвоката, может только консультировать, заниматься гражданскими и административными делами. Доступ к уголовным процессам будет закрыт с утерей адвокатского статуса.

Адвокат Илья Сидоров сообщил, что такое решение правительства противоречит ч. 2 ст. 27 Конституции. Каждый человек свободно может выезжать за пределы страны.

Духу права такая поправка, конечно, противоречит — она ограничивает право на труд, свободу передвижения и в целом ограничивает права адвокатов без надобности. Проживание за границей не должно являться — и не является — нарушением адвокатской этики или закона, — заявил представитель Нижегородской коллегии адвокатов Козыревых Даниил Козырев.

Однако вице-президент ФПА Олег Баулин подчеркнул, что в тексте правительства говорится про «подрыв доверия к адвокатуре», а не про взаимосвязи с недружественными государствами. Это не репрессивная мера, поскольку у сейчас подрыв доверия к профессии – это повод для возбуждения дисциплинарного производства.