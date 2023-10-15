Минфин пересмотрит соглашение об избежании двойного налогообложения с нейтральными странами

Ставки на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж будут установлены на уровне 10%. СИДН собираются пересмотреть с Малайзией, Турцией и ОАЭ. Уже договорились с Оманом.

Минфин предложит нейтральным странам обновить действующее или подписать новое соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

Есть универсальная компромиссная редакция соглашения, которую мы готовы предлагать со ставками 10–10–10. Это увязано со ставками, которые мы предлагаем в специальных административных районах для тех, кто туда переехал из иностранных юрисдикций, — сказал Алексей Сазанов.

Задача Минфина — не допустить, чтобы повторилась ситуация, при которой бизнес сможет использоваться иностранные юрисдикции для получения пониженных налоговых ставок.

Предполагается, что новые условия будут способствовать притоку иностранных инвестиций и не уменьшат национальную налоговую базу.

Летом 2022 года Минфина начал пересматривать налоговые соглашения со странами, которые не присоединились к санкциям. Пока что договоренностей удалось достичь только с Оманом.

СИДН собираются пересмотреть с Малайзией, Турцией и ОАЭ.

Со странами, которые присоединились к санкциям, Россия приостановила действие соглашений.