Сын основателя «Вимм-Билль-Данн» продал свою долю в российском холдинге «Аква Инвест»

Михаил Якобашвили, сын предпринимателя Давида Якобашвили, который основал «Вим-Билль-Данн», вышел из капитала холдинга «Аква Инвест». Компания занимается производством минеральной воды «Ессентуки», «Нарзан» и «Архыз». Об этом пишет «Интерфакс».
Михаил Якобашвили продал свою долю в «Аква Инвесте» российскому инвестору. Стратегия построения лидера рынка остается прежней, — сказали в компании.
Михаилу Якобашвили принадлежало 33,33% компании «Аква Инвест».
С 13 октября новым совладельцем компании стало ООО «Казбек Инвест», бенефициаром которого является Михаил Мирзоев.
Компании «Аква Инвест» принадлежит 75% ООО «Холдинг Аква», которое производит воду «Ессентуки N4» и «Ессентуки N17», «Нарзан», «Архыз Vita», а также по 100% ООО «КМВ-Вода», ООО «Тэсти», ООО «Холод-Розлив».
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