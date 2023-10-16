Социальные предприниматели в новых регионах смогут получить грантовую поддержку

Малый и средний бизнес из сферы медицины, образования, культуры, спорта и гостиничного дела получат до 300 тысяч рублей на оказание социальных услуг населению.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал указ, который позволит малому и среднему бизнесу в новых регионах получить гранты на социально значимые проекты. Об этом сказано на сайте кабмина.

Размер гранта для конкретной компании будет определяться конкурсной комиссией. Максимальная сумма поддержки составит до 300 тыс. рублей.

Такая мера позволит оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу, облегчить им запуск и ведение действующих проектов, — сказал Михаил Мишустин.

Грант могут получить предприниматели, которые ведут деятельность в области медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела. А также те, кто оказывает социальные услуги населению.

Выделенные средства можно потратить на аренду и ремонт нежилых помещений, на переоборудование автомобилей для перевозки маломобильных людей, а также на закупку сырья, расходников и оборудования для производства продукции.

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