🎓Вебинар. Интеллектуальная собственность: как нарушают права и как их защитить. 25 октября в 11:00 мск!

Спикер вебинара — Марина Романовская, эксперт по правовому обеспечению бизнеса, ведущий юрист в IT. Более 19 лет юридической практики, руководитель юридических департаментов в различных отраслях экономики.
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На вебинаре разберем следующие вопросы:
Интеллектуальная собственность и исключительные права.
Основные виды нарушений. Специфика.
Основные формы защиты.
Оформление прав — основа защиты от нарушений.
Способы защиты: как сделать правильный выбор?
Ждем Вас на вебинаре 25 октября в 11:00 мск!
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