Минфин отложил повышение основных налогов до 2027 года

Глава Минфина Антон Силуанов в понедельник заявил, что ведомство считает возможным отложить до 2027 года обсуждение изменения ставок базовых налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Еще на Петербургском экономическом форуме власти допускали увеличение фискального бремени, в том числе для граждан. Изменить мнение российские власти, вероятно, заставило повышение цен на нефть, которое уже позволило залатать дыру в бюджете на этот год.

«Мы при формировании бюджета на трехлетку не планировали касаться изменений базовых налогов, в том числе и НДФЛ <...> Мы считаем, что вернуться к этому вопросу возможно. Когда? Можно было бы посмотреть в следующем бюджетном цикле. Но сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку, мы приняли решение базовые налоги не менять», – сказал Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором рассматривался проект федерального бюджета на 2024-2026 годы </...> (цитата по «Интерфаксу»).

Силуанов также допустил, что часть сверхдоходов банков, полученных в 2023 году, может поступить в бюджет в следующем году через повышенные дивиденды.