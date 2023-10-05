Минфин отложил повышение основных налогов до 2027 года

Еще на Петербургском экономическом форуме власти допускали увеличение фискального бремени, в том числе для граждан. Изменить мнение российские власти, вероятно, заставило повышение цен на нефть, которое уже позволило залатать дыру в бюджете на этот год.
«Мы при формировании бюджета на трехлетку не планировали касаться изменений базовых налогов, в том числе и НДФЛ <...> Мы считаем, что вернуться к этому вопросу возможно. Когда? Можно было бы посмотреть в следующем бюджетном цикле. Но сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку, мы приняли решение базовые налоги не менять», – сказал Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором рассматривался проект федерального бюджета на 2024-2026 годы </...>
(цитата по «Интерфаксу»).
Силуанов также допустил, что часть сверхдоходов банков, полученных в 2023 году, может поступить в бюджет в следующем году через повышенные дивиденды.
Повышение налогов в следующем году все-таки может быть, писала ранее Financial Times. Дело в том, что бюджет России на следующий год основан во многом на нерегулярных сборах, таких как налог на сверхприбыль, и с большой долей вероятности не будет выполнен в доходной его части, утверждала газета. По оценкам издания, недоимка может составить до 1 трлн рублей. Чтобы залатать дыру, власти, вероятно, введут новые сборы, писала газета.
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