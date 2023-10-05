✅ Как начать применять ФСБУ 14/2022: рекомендации по корректировке стоимости НМА

Первоначальная стоимость НМА – накопленная амортизация – обесценение = балансовая стоимость НМА. При переходе на ФСБУ 14/2022 ее можно корректировать, а можно не корректировать.
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Есть несколько способов перехода на применение ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Смотрите их в нашей таблице.

№ пункта ФСБУ 14/2022

Вид перехода на ФСБУ 14/2022

Как идет переход

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Ретроспективный переход

(как если бы стандарт применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни)

Обесценившиеся НМА будут отражены по балансовой стоимости (это первоначальная стоимость, уменьшенная на суммы накопленной амортизации и обесценения).

Корректировки всех трех элементов балансовой стоимости относится на нераспределенную прибыль

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Упрощенный переход (перспективное применение нового стандарта)

Переход идет без учета обесценения НМА и без учета корректировок накопленной по ним амортизации.

В итоге полностью самортизированные НМА будут далее учитываться по нулевой стоимости, несмотря на продолжающееся их использование. 

Но можно перейти на ФСБУ 14/2022 упрощенно, но так, чтобы в балансе было отражено реальное положение дел (в части НМА).

Рекомендацию по применению упрощенного варианта перехода на ФСБУ 14/2022 разработали в Фонде «НРБУ «БМЦ».

1. Компания может произвести единовременную корректировку балансовой стоимости НМА на начало отчетного периода путем корректировки первоначальной стоимости, накопленной амортизации, накопленного обесценения.

2. Первоначальную стоимость определяется на дату этой корректировки по нормам ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020 «Капвложения».

3. Накопленную амортизацию определяется на дату этой корректировки исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

4. Накопленное обесценение определяется на дату этой корректировки в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

5. Организация принимает решения по пунктам 2, 3, 4 этой рекомендации по-отдельности независимо друг от друга. При этом каждое из принятых решений должно применяться в отношении всех НМА.

6. Единовременная корректировка не означает ретроспективного варианта перехода на ФСБУ 14/2022. Компания может не пересчитывать сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, и при этом может скорректировать не все три, а только один или два элемента балансовой стоимости НМА.

7. Организация раскрывает все эти особенности отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 в своей первой бухотчетности, составленной с применением стандарта.

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Комментарии

1
  • Логотип lisss
    lisss 1 час назад

    Кудрявцев Александр Александрович

    Лучше напишите как компьютерные программы с РБП перевести в НМА

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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