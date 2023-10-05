У военной кафедры при вузе нет права на пониженный земельный налог

Разъяснение дает Минфин в письме от 12.10.2023 № 03-05-04-02/96859. Они доведены письмом ФНС от 12.10.2023 № БС-4-21/13059@.
Военный учебный центр создается при образовательных организациях в целях обучения студентов-очников по программам военной подготовки, и является их структурным подразделением.
Земельные участки, на которых размещаются здания, помещения и военные учебные площадки, не приобретают статуса используемых для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ.
А раз так, то земля, занимаемых военными учебными центрами, не может облагаться по низкой ставке 0,3%. Значит, ставка земельного налога будет 1,5%.
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