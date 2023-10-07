В 2024 году государство потратит на социальную поддержку населения 3,2 трлн рублей

Федеральный бюджет выделит больше 1,3 трлн рублей на выплату единых детских пособий и почти 31,6 млрд рублей на социальные контракты, которые могут заключить люди с трудной жизненной ситуацией.

В 2024 году на финансирование мер социальной поддержки из федерального бюджета выделили на 114 млрд рублей больше. Всего государство направит до 3,2 трлн рублей. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуется более 1 млн граждан, и на это сегодня в бюджете предусмотрено более 495 млрд рублей, — сказал Котяков.

С 1 февраля материнский капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции на 7,5%.

На выплату единого детского пособия направят больше 1,3 трлн рублей или федерального бюджета и еще 300 млрд рублей из казны регионов.

В 2024 году социальные контракты будут доступны для 196 тыс. человек, на финансирование предусмотрено почти 31,6 млрд рублей.

Соцконтракты могут заключить те, кто оказался в трудной жизненной ситуации или ищет работу через центры занятости. Средства также выделят на открытие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства.

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