В Госдуме хотят ужесточить условия покупки жилья за материнский капитал

Органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для семьи и одобрять сделки по покупке недвижимости с участием материнского капитала.

При покупке квартиры или дома с использованием средств материнского капитала нудно будет получать согласие органов опеки и попечительства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

Если одобрения от органов опеки не будет, то покупатели не смогут перевести продавцу деньги за недвижимость.

В своем заключении органы опеки должны дать оценку пригодности жилья.

Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала, — сказал Сергей Колунов.

Такими методами депутаты собираются бороться с незаконным обналичиванием выплат по сертификатам на материнский капитал.

Обналичивание происходит через фиктивную покупку жилья. Каждый год семьи совершают около 2-2,5 тыс. таких преступлений.