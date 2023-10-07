Apple разрешила оплачивать свои сервисы пользователям из России, но с комиссией 27%

Теперь пользователи смартфонов от Apple смогут оплачивать покупки в приложениях и подписки не только через App Store, но и другими способами, например, с помощью банковских карт.

Компания Apple разрешила пользователям из РФ использоваться сторонние способы оплаты в приложениях. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на гендиректора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова.

Если купить приложение или сервис от отечественных разработчиков, то Apple будет удерживать комиссию в размере 27%.

Разработчики российских приложений для смартфонов Apple теперь могут предоставлять пользователям возможность оплатить подписку или покупку своего продукта через сторонние платежные системы.

Разослали всем российским разработчикам возможность уйти от эксклюзивности моноплатежей, то есть только через App Store. Появилась возможность оплачивать через различные другие варианты, которые соответствуют требованиям Apple, — сказал Денис Кусков.

Теперь пользователи Apple смогут оплатить покупку в магазине приложений банковской картой или иными способами.