🎓Как бухгалтеру сделать финмодель бизнеса: мастер-класс по финансовой аналитике 1 ноября в 11:00 мск!

Руководитель пришел с заданием спрогнозировать кассовые разрывы и развитие компании, а вы не знаете как к этой задаче подступиться? На вебинаре научим пошагово, как решить эту задачу.

Чтобы сделать финансовую модель бизнеса, надо сначала разобраться что в прогнозе собственник хочет увидеть и какие факторы надо учитывать, а также какие варианты развития событий предусмотреть. На все эти вопросы ответит эксперт на вебинаре.

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Все секреты создания финансовой модели расскажет Елена Аверичева — управляющий партнер компании Бизнес Аудит Консалтинг, аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий, владелец Telegram-канала «Тайны Бизнес Финансов»

На вебинаре разберем:

Финансовая модель: что это и зачем она нужна бизнесу.

Виды финансовых моделей.

Цель создания и для чего используем.

Когда используем какую модель.

Кому предоставляем.

Какие показатели в финансовой модели обязательны.

Пример простой финансовой модели.

Выводы после ее построения и представление руководителю.

Ждем вас на вебинаре 1 ноября в 11:00 мск!