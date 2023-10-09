🎓Как бухгалтеру сделать финмодель бизнеса: мастер-класс по финансовой аналитике 1 ноября в 11:00 мск!

Чтобы сделать финансовую модель бизнеса, надо сначала разобраться что в прогнозе собственник хочет увидеть и какие факторы надо учитывать, а также какие варианты развития событий предусмотреть. На все эти вопросы ответит эксперт на вебинаре.
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Все секреты создания финансовой модели расскажет Елена Аверичева — управляющий партнер компании Бизнес Аудит Консалтинг, аттестованный аудитор, финансист, антикризисный управляющий, владелец Telegram-канала «Тайны Бизнес Финансов»
На вебинаре разберем:
Финансовая модель: что это и зачем она нужна бизнесу.
Виды финансовых моделей.
Цель создания и для чего используем.
Когда используем какую модель.
Кому предоставляем.
Какие показатели в финансовой модели обязательны.
Пример простой финансовой модели.
Выводы после ее построения и представление руководителю.
Ждем вас на вебинаре 1 ноября в 11:00 мск!
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
уж не знаю, что я бы ответила руководителю, если бы он предложил: "спрогнозировать кассовые разрывы и развитие компании". Скорее я спрашиваю про развитие предприятия (только сегодня задавала вопрос про планирование на 1 кв.2024 г.). Да и кассовые разрывы в нашей нестабильной ситуации весьма возможны, да и в стабильной тоже. На основании сведений, полученных от руководителя и составляю свои (бухгалтерские) планы.