🎓Мастер-класс. Бухучет аренды по ФСБУ 25/2018: главные вопросы и практические ситуации. 26 октября в 11:00 мск!

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» является самым сложным стандартом бухгалтерского учета. Именно по этому ФСБУ всегда очень много вопросов. На вебинаре разберем основные вопросы учета аренды и лизинга, которые чаще всего возникают на практических примерах.
Успейте приобрести вебинар со скидкой 80%, всего за 999 рублей!
Все о бухучете аренды расскажет Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Бонус от спикера: Таблица Excel вам для скачивания с расчетами и проводками у арендатора
На вебинаре разберем:
В каких случаях ФСБУ 25/2018 можно не применять или невозможно применить.
Как определить срок аренды для целей бухгалтерского учета.
Как определить ставку дисконтирования.
Что включать или не включать в расчет обязательства по аренде и ЧИА.
Как отразить в бухучете изменения условий договора.
Как учесть переуступку прав по договору аренды/лизинга.
Ждем вас на вебинаре 26 октября в 11:00 мск!
Комментарии