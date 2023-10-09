🎓Мастер-класс. Бухучет аренды по ФСБУ 25/2018: главные вопросы и практические ситуации. 26 октября в 11:00 мск!

Разберитесь на практических примерах с работой по ФСБУ Аренда. Упростите расчет ставки дисконтирования с помощью работающей таблицы, которую сможете забрать себе.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» является самым сложным стандартом бухгалтерского учета. Именно по этому ФСБУ всегда очень много вопросов. На вебинаре разберем основные вопросы учета аренды и лизинга, которые чаще всего возникают на практических примерах.

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Все о бухучете аренды расскажет Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Бонус от спикера: Таблица Excel вам для скачивания с расчетами и проводками у арендатора

На вебинаре разберем:

В каких случаях ФСБУ 25/2018 можно не применять или невозможно применить.

Как определить срок аренды для целей бухгалтерского учета.

Как определить ставку дисконтирования.

Что включать или не включать в расчет обязательства по аренде и ЧИА.

Как отразить в бухучете изменения условий договора.

Как учесть переуступку прав по договору аренды/лизинга.

Ждем вас на вебинаре 26 октября в 11:00 мск!