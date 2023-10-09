Часть налога на сверхприбыль можно уплатить до конца ноября 2023 года, чтобы потом налог был меньше

Если с 1 октября по 30 ноября 2023 года перечислить в бюджет обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, он будет налоговым вычетом. Но не более 50%.

Разъяснение дает Минфин в письме от 13.10.2023 № 03-03-06/1/97405.

Сумма обеспечительного платежа по налогу со дня наступления срока его уплаты (28.01.2024) признается суммой уплаченного налога.

Таким образом, перечисленный в федеральный бюджет в период с 01.10.2023 по 30.11.2023 включительно обеспечительный платеж уменьшает сумму исчисленного налога не более чем в 2 раза и 28.01.2024 засчитывается в счет уплаты данного налога.

Ранее Минфин пояснял, что обеспечительный платеж, являясь вычетом по налогу на сверхприбыль, не является доходом для налога на прибыль (письмо от 15.09.2023 № 07-01-09/88375).

Налоговая база по налогу на сверхприбыль – это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год. При этом налоговая база по налогу на прибыль за конкретный год определяется с учетом ее уменьшения на сумму убытка, сформированного в предыдущих периодах (письмо Минфина от 13.09.2023 № 03-03-06/1/87462).