❌Что делать, если сотрудник отказывается получать повестку в военкомат?

Если работник откажется получать повестку, то она считается врученной в день отказа. Но представитель компании должен сделать специальную отметку.

В ней должна содержаться дата отказа, должность, подпись, инициалы и фамилия того, кто вручал. Кроме того, необходимо указать подписи, инициалы и фамилии присутствовавших при этом лиц, которые смогут подтвердить факт попытки вручить повестку и отказ работника. Также обязательно поясните работнику, что повестка все равно считается врученной, даже если он отказался ее забрать (п. 2.2 ст. 31 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

Если вам пришла повестка на уже уволившегося человека, то верните ее в военкомат, приложив к ней сведения об увольнении по унифицированной форме. Напомним, что компания должна подавать сведения об увольнении в течение пяти дней со дня ухода работника.

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