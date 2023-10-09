Воинский учет

❌Что делать, если сотрудник отказывается получать повестку в военкомат?

Если работник откажется получать повестку, то она считается врученной в день отказа. Но представитель компании должен сделать специальную отметку.
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В ней должна содержаться дата отказа, должность, подпись, инициалы и фамилия того, кто вручал. Кроме того, необходимо указать подписи, инициалы и фамилии присутствовавших при этом лиц, которые смогут подтвердить факт попытки вручить повестку и отказ работника. Также обязательно поясните работнику, что повестка все равно считается врученной, даже если он отказался ее забрать (п. 2.2 ст. 31 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

Если вам пришла повестка на уже уволившегося человека, то верните ее в военкомат, приложив к ней сведения об увольнении по унифицированной форме. Напомним, что компания должна подавать сведения об увольнении в течение пяти дней со дня ухода работника.

Воинский учет выходит для работодателей на первый план по важности из-за серьезнейших изменений. Мы подготовили курс повышения квалификации Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1Сспециально для кадровиков и бухгалтеров, которым нужно быстро разобраться в теме воинского учета, научиться заполнять документы и обезопасить себя и бизнес от огромных штрафов.

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Комментарии

1
  • Логотип Dmitriy A
    Dmitriy A 6 минут назад

    статья 4 Федерального закона №53, за организациями закрепляются обязанности:

    - по оповещению работника о вызовах (повестках) военкомата;

    - обеспечению работника возможностью своевременно явиться по полученной повестке.

    Работодатель должен только проинформировать о повестке работника, а вручать повестку не его забота. 

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