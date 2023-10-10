🎓Требования из ИФНС: как отвечать. Мастер-класс для бухгалтеров от налогового юриста пройдет 8 ноября в 15:00 мск!

Получили письмо от налоговиков с требованием что-то пояснить, уплатить недостающие налоги или предоставить на проверку документы. Игнорировать такое нельзя — это грозит штрафами и блокировкой счета. А вот что надо делать, разберем на вебинаре.

Почти каждая компания получала требование о представлении документов. И надо разобраться: законно ли требование, как отвечать и что делать. При том судебная практика, касающаяся привлечения налогоплательщиков к ответственности за непредставление документов по требованию налогового органа сегодня очень противоречива.

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Николай Визер — юрист по налоговым спорам со стажем 20 лет и руководитель компании «TaxPower» объяснить, как отвечать на требование ИФНС.

На вебинаре разберем:

Всегда ли нужно отвечать на требования.

Сроки ответа на требования.

Уведомления о вызове в ИНФС. Идти или нет?

Уведомление о «разрывах» и работе с «техническими компаниями».

Требование о внесении корректировок.

Требование вне рамок налоговых проверок. На что обращать внимание.

Требования по выездным и камеральным налоговым проверкам.

Устное общение с инспектором.

Ждем вас на вебинаре 8 ноября в 15:00 мск!