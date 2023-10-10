🎓Требования из ИФНС: как отвечать. Мастер-класс для бухгалтеров от налогового юриста пройдет 8 ноября в 15:00 мск!

Почти каждая компания получала требование о представлении документов. И надо разобраться: законно ли требование, как отвечать и что делать. При том судебная практика, касающаяся привлечения налогоплательщиков к ответственности за непредставление документов по требованию налогового органа сегодня очень противоречива.
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Николай Визер — юрист по налоговым спорам со стажем 20 лет и руководитель компании «TaxPower» объяснить, как отвечать на требование ИФНС.
На вебинаре разберем:
Всегда ли нужно отвечать на требования.
Сроки ответа на требования.
Уведомления о вызове в ИНФС. Идти или нет?
Уведомление о «разрывах» и работе с «техническими компаниями».
Требование о внесении корректировок.
Требование вне рамок налоговых проверок. На что обращать внимание.
Требования по выездным и камеральным налоговым проверкам.
Устное общение с инспектором.
Ждем вас на вебинаре 8 ноября в 15:00 мск!
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