Приложение банка «Тинькофф» вернулось в App Store

Сотрудники банка просят не медлить и скачать мобильное приложение 19 октября, пока оно снова не исчезло из официального магазина приложений Apple.

Мобильное приложение «Тинькофф банка» вновь можно скачать в официальном магазине приложений Apple для iOS. Об этом сказано в телеграм-канале банка.

Приложение «Тинькофф» снова доступно в App Store — успейте скачать сегодня. С ним вы будете получать регулярные обновления и пуш-уведомления, а также с комфортом пользоваться «Тинькофф» на «Айфоне» или другом iOS-устройстве, — говорится в сообщении.

В марте 2023 года после введения ЕС санкций против банка, приложение «Тинькофф» пропало из App Store. В августе его удалили из Google Play.