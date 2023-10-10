Верховный суд решит, можно ли индексировать долги банкрота в связи с инфляцией

Кредиторы, которым долгое время не выплачивают долги, обращаются в суд с просьбой проиндексировать сумму задолженности до уровня инфляции. Однако в судебной практике нет единого решения этой проблемы.

Верховный суд впервые рассмотрит возможность индексации долга в банкротстве. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас нет единого мнения о том, может ли кредитор запросить индексацию суммы неустойки, которую должник еще не выплатил.

Индексация рассчитывается исходя из индекса потребительских цен. С одной стороны, кредитор может возместить потери, которые были вызваны долгим неисполнением судебного решения.

Но с другой – индексировать сумму неустойки недопустимо, потому что это будут «сложные проценты» (проценты на проценты).

Закон о банкротстве позволяет добавлять к сумме задолженности только мораторные проценты – особую пониженную ставку за невозврат долга.

Мораторные проценты позволяют частично компенсировать потери кредитора, при этом у должника остается шанс на восстановление платежеспособности.

Начисление должнику дополнительных сумм еще больше осложнит возможность восстановления его платежеспособности, — сказал управляющий партнер «Юртехконсалт» Алексей Николаев.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева объяснила, что индексация суммы долга возможна только до введения первой банкротной процедуры.

Хотите научиться грамотно вести финансовое планирование и не допускать банкротства компании? Проходите курс «Управленческий учет для бухгалтера с нуля до работы в 1С, Excel и финансового планирования»!

Успейте получить ценные знания со скидками от 4 990 рублей!

Вы можете выбрать два тарифа: онлайн-курс с самостоятельным обучением за 4 990 рублей или продвинутый курс повышения квалификации с поддержкой преподавателя за 17 590 рублей.

Подробнее

По окончанию курсов вы получите практические навыки работы с управленческой отчетностью, научитесь финансовому и управленческому учету, основам бюджетирования разными инструментами и внедрите их в работу в своей компании.