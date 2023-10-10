Верховный суд решит, можно ли индексировать долги банкрота в связи с инфляцией

Верховный суд впервые рассмотрит возможность индексации долга в банкротстве. Об этом пишет «Коммерсант».
Сейчас нет единого мнения о том, может ли кредитор запросить индексацию суммы неустойки, которую должник еще не выплатил.
Индексация рассчитывается исходя из индекса потребительских цен. С одной стороны, кредитор может возместить потери, которые были вызваны долгим неисполнением судебного решения.
Но с другой – индексировать сумму неустойки недопустимо, потому что это будут «сложные проценты» (проценты на проценты).
Закон о банкротстве позволяет добавлять к сумме задолженности только мораторные проценты – особую пониженную ставку за невозврат долга.
Мораторные проценты позволяют частично компенсировать потери кредитора, при этом у должника остается шанс на восстановление платежеспособности.
Начисление должнику дополнительных сумм еще больше осложнит возможность восстановления его платежеспособности, — сказал управляющий партнер «Юртехконсалт» Алексей Николаев.
Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева объяснила, что индексация суммы долга возможна только до введения первой банкротной процедуры.
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