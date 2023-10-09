В уведомлении по ЕНП до 25 октября надо включить авансы по имущественным налогам

В некоторых регионах, например, например, Свердловская область, Забайкальский край, в 2023 году не предусмотрены авансовые платежи для бизнеса по транспортному налогу и налогу на имущество. Но если по региональному закону есть авансы, их надо платить и сдавать уведомление по ЕНП.

Авансовые платежи по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество за 3 квартал организации должны перечислить не позднее 30 октября (с учетом того, что 28.10 и 29.10 – выходные дни).

Об этом напоминает ФНС на своем сайте.

До 25 октября на имущественные налоги надо сдать уведомление по ЕНП с кодом периода 34/03. Вместе с тем, в 2023 году можно не сдавать уведомление, если платить налоги платежкой со статусом 02.

Бизнесу из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей платить авансы не надо, потому что налоги на имущество на 2023 год там не введены.

Ранее ФНС давала рекомендации по вопросам заполнения и сдачи уведомлений по имущественным налогам в письмах от 01.03.2023 № БС-4-21/2346@ и от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@.