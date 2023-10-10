Райффайзенбанк не будет вносить рубли на валютные счета

Банк предлагает пополнять рублевый счет в кассах и банкоматах, а потом в приложении «Райффайзен Онлайн» переводить их в нужную валюту.

С 23 октября Райффайзенбанк перестанет принимать в своих кассах рубли для пополнения валютных счетов. Об этом сказано в телеграм-канале банка.

Мы приняли такое решение, так как сервис был не популярен у наших клиентов, — говорится в сообщении.

Обычно рубли вносят на валютный счет, чтобы провести одновременную конвертацию денег в выбранную валюту.

Рубли по-прежнему можно внести в кассах и банкоматах, он только на рублевые счета.

Для последующей конвертации в валюту банк предлагает использовать приложение «Райффайзен Онлайн».