Платформу для онлайн-семинаров Webinar переименовали «МТС Линк»

В Webinar Group произошел полный ребрендинг. У компании сменилось название, логотип и позиционирование.

Нейминг и айдентика продиктованы новым позиционированием и миссией: «Обеспечивать слаженное взаимодействие в онлайн-коммуникации и помогать командам достигать большего».

В логотипе эта идея продолжается: рамки мониторов различных устройств наслаиваются друг на друга и превращаются в латинскую

Webinar Group объединяет несколько сервисов для дистанционных встреч, онлайн‑мероприятий, обучения и вебинаров.

В июле 2022 года Webinar Group был куплен МТС и стал частью его экосистемы.

Тогда же обновили бизнес-стратегию сервиса: акцент сместился с разработки отдельных решений к формированию единой платформы унифицированных коммуникаций.

Только за последний год была внедрена интеграция с почтовыми сервисами, календарями, с оборудованием в переговорках, приобретена и развивается интерактивная доска для совместной работы.