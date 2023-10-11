🎓Вебинар. Электронные путевые листы: что нужно знать бухгалтерии. 9 ноября в 15:00 мск!

Научитесь контролировать перевозочные документы с выгодой для бизнеса в одной системе.

С 1 марта 2023 путевые листы можно оформлять в электронном формате. Это быстрее и удобнее, чем на бумаге: оформление и подписание документа за пару секунд, сокращение кассовых разрывов благодаря мгновенному получению документов, а также сокращение затрат за счет отказа от бумаги и печати.

Записаться на вебинар бесплатно

Эксперты Docrobot расскажут, какие выгоды и преимущества получит бизнес при внедрении электронных путевых листов, а также как сделать переход комфортным для всех участников процесса.

На вебинаре разберем:

Электронные путевые листы: нормативная база, старт цифровизации и чего ждать дальше?

Как все работает: титулы, схема обмена и участники.

А это точно нужно? Выгоды, риски и обязательность.

С чего начать: основные шаги по внедрению в бизнес-процессы для бухгалтеров.

Ждем вас на вебинаре 9 ноября в 15:00 мск!