🎓Вебинар. Электронные путевые листы: что нужно знать бухгалтерии. 9 ноября в 15:00 мск!

С 1 марта 2023 путевые листы можно оформлять в электронном формате. Это быстрее и удобнее, чем на бумаге: оформление и подписание документа за пару секунд, сокращение кассовых разрывов благодаря мгновенному получению документов, а также сокращение затрат за счет отказа от бумаги и печати.
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Эксперты Docrobot расскажут, какие выгоды и преимущества получит бизнес при внедрении электронных путевых листов, а также как сделать переход комфортным для всех участников процесса.
На вебинаре разберем:
Электронные путевые листы: нормативная база, старт цифровизации и чего ждать дальше?
Как все работает: титулы, схема обмена и участники.
А это точно нужно? Выгоды, риски и обязательность.
С чего начать: основные шаги по внедрению в бизнес-процессы для бухгалтеров.
Ждем вас на вебинаре 9 ноября в 15:00 мск!
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