VK заместит еврооблигации на 29,2 млн долларов

Ценные бумаги VK перестали торговаться на Лондонской бирже. Сейчас компания разместила 146 замещающих облигаций стоимостью по 200 тысяч долларов.

Дочерняя структура компании VK «Мэйл.Ру Финанс» разместила локальные облигации на сумму 29,2 млн долларов для того, чтобы заместить конвертируемые евробонды. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Компания разместила 146 облигаций стоимостью 200 тыс. долларов. Это 7,3% от номинального максимального объема выпуска.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась иностранными ценными бумагами — облигациями VK Company Limited (ранее Mail.ru Group) с датой погашения 1 октября 2025 г., процентная ставка – 1,625%, — говорится в сообщении.

Сбор заявок на замещающие облигации проходил со 2 по 13 октября, организатором выступил Газпромбанк.

В 2020 году VK Company Limited выпустила конвертируемые еврооблигации на сумму 400 млн долларов с погашением в 2025 году. В марте 2022 года расписки перестали продаваться на Лондонской бирже.

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