Основание платежа в поле 106 обнулите. Но есть одно исключение

Банки начали по-новому проверять платежные поручения по налогам от компаний и предпринимателей. По-старому заполнять платежки больше не получится. Но есть одно исключение.

Новые правила затрагивают порядок заполнения сразу четырех полей платежки по налогам — 101, 102, 105 и 106. Наиболее популярные варианты в поле 106 — это текущий платеж «ТП» или погашение задолженности «ЗД». Однако из-за перехода на единый налоговый платеж, реквизит данного поля полностью утратил свою актуальность. Теперь в поле 106 допускаются коды «ПК», «КЭ», «УВ», «ИЛ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «ИН», «00» только на таможенные платежи.

Во всех других налоговых платежах в этом поле ставьте ноль вне зависимости от того, платите вы налоги по реквизитам ЕНП или на конкретные КБК. Если вы поставите код, то банк завернет платеж с пометкой «Некорректно заполнено основание налогового платежа (УФЭБС.2023.4)».

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