Особого положения у российских товаров на маркетплейсах не будет

Минэкономразвития России считает нереализуемым предложение о приоритетном размещении товаров отечественного происхождения на маркетплейсах, пишут «Ведомости».
Законопроект о российской полке, т. е. о приоритетном размещении российских непродовольственных товаров, обсуждается как минимум с весны 2023 г. Планировалось, что онлайн-платформы будут обязаны размещать в поисковой выдаче сначала 50 карточек с товарами российского происхождения, а уже после них все остальные.
Минэк в своем отзыве отметил, что считает «неясным механизм реализации соответствующего положения», так как придется перестраивать алгоритмы, чтобы потребитель продолжал получать предложения о товарах, основанные на его предпочтениях.
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